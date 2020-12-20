Около ста человек задержаны в Минске во время акции протеста

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 100 человек, принимавших участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны - около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - отмечается в комментарии представителя минской милиции, размещенном на сайте ГУВД.