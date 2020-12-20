Представитель стран ЕС обсудят ситуацию с новым типом COVID-19 из Британии

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители стран - членов Евросоюза проведут заседание в режиме онлайн в связи с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в воскресенье источник в Совете ЕС.

"Кабинет председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля созвал заседание-видеоконференцию для обмена информацией на уровне столиц (стран - членов ЕС - прим. ТАСС) о последних событиях по варианту вируса и мерах, связанных с ним", - сказал он.