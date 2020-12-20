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ФРГ закрывает пассажирское авиасообщение с Великобританией

20:23 20.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в полночь прекращает пассажирское авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщила в воскресенье газета "Бильд" со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным издания, авиасообщение будет прекращено с 00:00 (02:00 мск), предварительно эта мера принимается до 6 января. Грузовых авиаперевозок пока это касаться не будет.

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