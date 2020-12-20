В полночь Франция на 48 часов останавливает прием авиарейсов из Великобритании
21:32 20.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Франции приняло в воскресенье решение приостановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране. Об этом сообщил в эфире телеканала Эль-се-и министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.
"Этот запрет вступает в силу в это воскресенье, в полночь", - уточнил он.
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