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НОВОСТИ

В полночь Франция на 48 часов останавливает прием авиарейсов из Великобритании

21:32 20.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Франции приняло в воскресенье решение приостановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране. Об этом сообщил в эфире телеканала Эль-се-и министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

"Этот запрет вступает в силу в это воскресенье, в полночь", - уточнил он.

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