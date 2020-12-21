В 2020 году около трети работающих россиян понесли убытки - исследование

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти треть трудоустроенных россиян (32%) понесли убытки в своих доходах в 2020 году. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания исследование международной рекрутинговой компании Hays.



Согласно данным опроса, 15% россиян заявили о сокращении доходов более чем на 21%, а 8% респондентов отметили, что их доходы упали на 11-20%, еще у 9% рассказали о снижении на 5-10%. При это по итогам 2019 года о сокращении своих доходов сообщали только 7% участников аналогичного исследования. Порядка 19% из тех россиян, у которых упали доходы, сообщили что уволились по собственному желанию. Еще 18% рассказали о сокращении зарплат, 14% - об уменьшении бонусов на работе, 11% о смене места деятельности на менее доходное.



Из материалов исследования следует, что у 38% трудоустроенных россиян доход остался в 2020 году на прежнем уровне. В то же время об увеличении заработка сообщили 30% респондентов (в прошлом году таких было 58%). Как пояснил РБК генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт, чаще всего доходы росли у специалистов IT-отрасли, а также сотрудников из фармацевтической сферы, консалтинга и области медоборудования. Большинство участников опроса (59%) ожидают, что их доходы вырастут в 2021 году, 33% респондентов полагают, что их заработки никак не изменятся, а 8% ждут дальнейшего снижения.



Порядка 34% опрошенных работодателей заявили об увеличении заработной платы своим сотрудникам в 2020 году, в то время как в 2019 году этот показатель равнялся 74%. Примерно четверть компаний (24%) сообщила о том, что была вынуждена снизить зарплаты, еще 42% сообщили о сохранении ставок на прежнем уровне.



Всего в опросе, который проходил в октябре-декабре 2020 года, приняли участие около 5 тысяч сотрудников и работодателей.



