По итогам 2020 года оборот турбизнеса РФ сократится на 60% - Ростуризм
08:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В этом году общее падение будет не более 60%, или 2,1 трлн рублей в деньгах. Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли и восстановить его до 1,6 трлн рублей", - отметили в ведомстве.
По темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла "в тройку лидеров среди стран G20, после Италии и Франции", в других странах оборот турбизнеса сократился на 80% и более, добавили в Ростуризме.
Если брать отдельно внутренний туризм, то по итогам 2020 года здесь удалось достичь восстановления 60% прошлогодних показателей, то есть оборот сократился на 40%, сообщили в ведомстве. При этом курортные города и природные территории за счет повышенного спроса потеряли лишь 10-15% от уровня прошлогодних доходов, подсчитали в там. Больше всего индустрия гостеприимства пострадала в крупных городах, где турбизнес зависит от деловых мероприятий, командировок, форумов, выставок и так далее, сообщили в Ростуризме.
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