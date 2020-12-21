0
0
27
НОВОСТИ

По итогам 2020 года оборот турбизнеса РФ сократится на 60% - Ростуризм

08:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборот российской туристической отрасли по итогам 2020 года сократится на 60% по сравнению с прошлым годом, или на 2,1 трлн рублей, при этом Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 по темпам восстановления оборота внутреннего туризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"В этом году общее падение будет не более 60%, или 2,1 трлн рублей в деньгах. Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли и восстановить его до 1,6 трлн рублей", - отметили в ведомстве.

По темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла "в тройку лидеров среди стран G20, после Италии и Франции", в других странах оборот турбизнеса сократился на 80% и более, добавили в Ростуризме.

Если брать отдельно внутренний туризм, то по итогам 2020 года здесь удалось достичь восстановления 60% прошлогодних показателей, то есть оборот сократился на 40%, сообщили в ведомстве. При этом курортные города и природные территории за счет повышенного спроса потеряли лишь 10-15% от уровня прошлогодних доходов, подсчитали в там. Больше всего индустрия гостеприимства пострадала в крупных городах, где турбизнес зависит от деловых мероприятий, командировок, форумов, выставок и так далее, сообщили в Ростуризме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:15 19.12.2020
Американские военные уходят из Сомали
0
262
16:20 19.12.2020
Начштаба обороны Британии: Чтобы победить Россию и Китай, нам нужно разбить их в их собственной игре
0
281
14:15 19.12.2020
На Аляску продолжают поступать новейшие истребители F-35A Lightning II
0
283
09:43 19.12.2020
Гиперзвуковое оружие в США начнут производить в следующем году
0
325
09:39 19.12.2020
Космические сила США теперь называются "стражи" и будут охранять мирный космос от Китая и России
0
209
12:50 18.12.2020
Курганмашзавод поставил в российскую армию БМП-3 после капитального ремонта
0
233
10:32 18.12.2020
Россия разместила перехватчики на Чукотке для контроля Арктики
0
325
16:15 17.12.2020
Российская армия стала более компактной, но более эффективной, считает верховный главнокомандующий
0
380
19:50 16.12.2020
Российские миротворцы в Карабахе не находятся в окружении - Минобороны
0
329
17:07 15.12.2020
АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
0
329

Возврат к списку