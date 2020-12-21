По итогам 2020 года оборот турбизнеса РФ сократится на 60% - Ростуризм

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборот российской туристической отрасли по итогам 2020 года сократится на 60% по сравнению с прошлым годом, или на 2,1 трлн рублей, при этом Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 по темпам восстановления оборота внутреннего туризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.



"В этом году общее падение будет не более 60%, или 2,1 трлн рублей в деньгах. Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли и восстановить его до 1,6 трлн рублей", - отметили в ведомстве.



По темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла "в тройку лидеров среди стран G20, после Италии и Франции", в других странах оборот турбизнеса сократился на 80% и более, добавили в Ростуризме.



Если брать отдельно внутренний туризм, то по итогам 2020 года здесь удалось достичь восстановления 60% прошлогодних показателей, то есть оборот сократился на 40%, сообщили в ведомстве. При этом курортные города и природные территории за счет повышенного спроса потеряли лишь 10-15% от уровня прошлогодних доходов, подсчитали в там. Больше всего индустрия гостеприимства пострадала в крупных городах, где турбизнес зависит от деловых мероприятий, командировок, форумов, выставок и так далее, сообщили в Ростуризме.



