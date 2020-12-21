Из-за выявления новой мутации коронавируса в Британии экстренно созвано заседание кабмина
07:50 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Премьер-министр будет председательствовать на завтрашней встрече Cobra, на которой будут обсуждаться вопросы международных перевозок, в частности устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее", - заявил представитель Джонсона, слова которого приводит агентство Пи-эй.
Ранее в воскресенье ряд стран по всему миру объявили о намерении ограничить пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством в связи с распространением нового варианта коронавируса. Некоторые государства пошли на еще более суровые меры: так, Франция приняла решение приостановить на 48 часов прием не только авиарейсов, но и другого пассажирского транспорта из Великобритании. После этого руководство британского порта в Дувре прекратило отправку пассажирских и грузовых паромов в республику.
Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, новый штамм коронавируса был выявлен в королевстве в сентябре, но широко распространяться стал в середине ноября. На экстренной пресс-конференции 19 декабря Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.
Новый вариант коронавируса, о котором правительство впервые рассказало 14 декабря, быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант уже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.
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