Администрация Байдена может ввести санкции против РФ - Reuters

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Команда избранного президента США Джо Байдена обсуждает возможный ответ России после массовой хакерской атаки, сообщили источники Reuters. Будущий глава администрации Рон Клейн сказал, что против организаторов взлома готовятся «не просто санкции», а меры, которые снизили бы способность совершать такие атаки. Вместе с тем кандидат на пост главы Минэнерго Дженнифер Грэнхолм сообщила, что пока неизвестно, кто стоит за взломом.

Собеседники Reuters сообщили, что после инаугурации администрация господина Байдена рассмотрит возможные варианты ответа России. Среди них — введение жестких экономических санкций или кибератака на российскую инфраструктуру. Отмечается, что команда обсуждает создание средств сдерживания возможностей России «осуществлять кибершпионаж в будущем». Вместе с тем команда избранного президента намерена «избежать эскалации конфликта» между странами.

Глава будущей администрации Рон Клейн в эфире CBC обвинил действующую администрацию в противоречивых сообщениях. Ранее госсекретарь Майк Помпео сказал, что за атакой, скорее всего, стоит Россия, а президент Дональд Трамп заявил, что ее мог совершить Китай. Коммерсантъ