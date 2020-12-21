0
0
180
НОВОСТИ

Администрация Байдена может ввести санкции против РФ - Reuters

09:00 21.12.2020 Источник: Коммерсант.ru

Команда избранного президента США Джо Байдена обсуждает возможный ответ России после массовой хакерской атаки, сообщили источники Reuters. Будущий глава администрации Рон Клейн сказал, что против организаторов взлома готовятся «не просто санкции», а меры, которые снизили бы способность совершать такие атаки. Вместе с тем кандидат на пост главы Минэнерго Дженнифер Грэнхолм сообщила, что пока неизвестно, кто стоит за взломом.

Собеседники Reuters сообщили, что после инаугурации администрация господина Байдена рассмотрит возможные варианты ответа России. Среди них — введение жестких экономических санкций или кибератака на российскую инфраструктуру. Отмечается, что команда обсуждает создание средств сдерживания возможностей России «осуществлять кибершпионаж в будущем». Вместе с тем команда избранного президента намерена «избежать эскалации конфликта» между странами.

Глава будущей администрации Рон Клейн в эфире CBC обвинил действующую администрацию в противоречивых сообщениях. Ранее госсекретарь Майк Помпео сказал, что за атакой, скорее всего, стоит Россия, а президент Дональд Трамп заявил, что ее мог совершить Китай.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

10:20 21.12.2020
Сегодня вечером можно будет наблюдать крайне редкое явление — соединение на небосводе Юпитера и Сатурна
0
0
10:05 21.12.2020
В Думу внесли поправку об обязанности соцсетей блокировать незаконный контент - источник
0
43
10:00 21.12.2020
РФ пока не планирует закрывать авиасообщение с Великобританией
0
51
09:32 21.12.2020
Гудков не советует Навальному возвращаться в Россию
0
110
09:20 21.12.2020
Цена биткойна вновь обновила исторический максимум
0
118
09:05 21.12.2020
В Казахстане началось производство российской вакцины "Спутник V"
0
163
08:10 21.12.2020
В 2020 году около трети работающих россиян понесли убытки - исследование
0
208
08:00 21.12.2020
По итогам 2020 года оборот турбизнеса РФ сократится на 60% - Ростуризм
0
188
07:50 21.12.2020
Из-за выявления новой мутации коронавируса в Британии экстренно созвано заседание кабмина
0
191
21:32 20.12.2020
В полночь Франция на 48 часов останавливает прием авиарейсов из Великобритании
0
652

Возврат к списку