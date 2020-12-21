В Казахстане началось производство российской вакцины "Спутник V"
09:05 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство российской вакцины "Спутник V" от коронавируса началось на базе Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.
"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. "Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико- социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Мамин.
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