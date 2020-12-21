Цена биткойна вновь обновила исторический максимум
09:20 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 1,37% - до $24,18 тыс., свидетельствуют данные торгов на 23:42 мск. На 23:47 мск биткойн торговался на отметке $24,205 тыс. (+1,49%), обновив исторический максимум
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.
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