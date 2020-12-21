Гудков не советует Навальному возвращаться в Россию
09:32 21.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Геннадий Гудков не советует Алексею Навальному возвращаться в Россию. Экс-депутат Государственной Думы России, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков не советует Алексею Навальному возвращаться в Россию.
Сам Геннадий Гудков покинул Россию из-за угрозы ареста и сейчас находится в Болгарии. Эхо Москвы
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