Гудков не советует Навальному возвращаться в Россию

09:32 Источник: Эхо Москвы

Геннадий Гудков не советует Алексею Навальному возвращаться в Россию. Экс-депутат Государственной Думы России, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков не советует Алексею Навальному возвращаться в Россию.

Сам Геннадий Гудков покинул Россию из-за угрозы ареста и сейчас находится в Болгарии. Эхо Москвы



