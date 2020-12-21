РФ пока не планирует закрывать авиасообщение с Великобританией
10:00 21.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия пока не планирует закрывать авиасообщение с Великобританией, но продолжает следить за информацией о новом типе коронавируса.
Сообщение с островным государством на разные сроки уже закрыли Нидерланды, Австрия и Бельгия. На очереди Италия, Германия, Франция и Израиль. Это реакция на подтвержденное Всемирной организацией здравоохранения сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который рассказал об обнаружении в стране нового типа коронавируса, распространяющегося на 70 процентов быстрее. Более заразная разновидность при этом не является и более смертоносной и пока нет данных о том, что она иначе реагирует на известные вакцины. Для России Великобритания одна из немногих стран в Европе, сообщение с которой открыто с августа. Пока оперативный штаб контролирует ситуацию. В официальном заявлении, которое цитирует ТАСС говорится о том, что о принятых ситуациях будет сообщено дополнительно.
Об обнаружении нового типа коронавируса уже заявили в Нидерландах, Дании и Австралии. Эхо Москвы
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