В Думу внесли поправку об обязанности соцсетей блокировать незаконный контент - источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей, разработчиками которого являются депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, обязывает соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети будут должны выявлять информацию, "выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ" или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

В случае выявления вышеуказанной информации "владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней", говорится в поправке. При этом если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, владелец соцсети направляет его в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.