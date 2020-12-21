Сегодня вечером можно будет наблюдать крайне редкое явление — соединение на небосводе Юпитера и Сатурна
10:20 21.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Редкое явление можно будет наблюдать сегодня вечером — соединение на небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна. Московский планетарий анонсировал редчайшее астрономическое явление, которое произойдет сегодня вечером — соединение в небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна. Они пройдут друг к другу настолько близко, что с Земли это будет выглядеть как слияние в одну яркую звезду. Последний раз такое происходило почти 800 лет назад (в марте 1226 года). Явление уже получило название «Новая Вифлеемская звезда». Жители столицы смогут это наблюдать после захода солнца с 16.20 до 18.20. В планетарии добавили, что усложнить видимость может облачность. Эхо Москвы
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