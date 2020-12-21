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НОВОСТИ

Удаленное оформление пенсий предлагают продлить на 2021 год

10:32 21.12.2020 Источник: Известия

Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии, продлят на весь 2021 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом). Кроме того, упрощенное назначение выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России. Если по итогам следующего года нововведение покажет эффективность, его могут закрепить на постоянной основе, сообщили в министерстве. Инициатива идет в мировом тренде цифровизации, но далеко не все пенсионеры готовы полностью перейти в онлайн-формат, предупредили эксперты.

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