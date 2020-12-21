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Жителей России предупредили о погодных аномалиях

11:00 21.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителям России предрекли погодные аномалии. В частности, в регионах Приволжского федерального округа синоптики прогнозируют температуру воздуха на 6-8 градусов ниже нормы.

В течение ближайшей недели особенно холодно будет в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях. А в Северо-Западном федеральном округе температура на 5-8 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Накануне москвичей предупредили об обильных снегопадах. Они обрушатся на столицу в среду вечером и продлятся до конца недели. Их принесёт циклоном «Грета». В результате сугробы вырастут до 20 см, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.  Говорит Москва

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