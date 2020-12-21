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Директор СВР рассказал, что сталкивался с предательством на службе в разведке

11:05 21.12.2020 Источник: Коммерсант.ru

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что лично сталкивался с предательством во время работы в разведке. Подробностей он не привел. Господин Нарышкин считает, что «эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят».

«Каждое предательство, это, конечно, тяжелый удар. И, надо сказать, я на себе такой удар перенес. В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель. <...> Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого»,— сказал глава СВР в эфире телеканала «Звезда».

Причины предательства в разведке господин Нарышкин связывает с тем, что «какие-то качества, мотивы» не были выявлены в период отбора.  Коммерсантъ

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