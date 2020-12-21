В Пакистане аннулированы фальшивые лицензии у 50 пилотов - СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Пакистана аннулировало фальшивые лицензии у 50 гражданских летчиков и инициировало возбуждение уголовных дел о поддельных летных документах. Об этом в понедельник сообщает газета "Доон" со ссылкой на пакистанское Управление гражданской авиации.

"В соответствии с требованием Международной организации гражданской авиации (ИКАО) власти Пакистана рассмотрели правомочность выдачи документов на выполнение полетов 850 пилотам национального авиаперевозчика Pakistan International Airlines, а также авиакомпаний Airblue и SereneAir и аннулировали у 50 из них фальшивые лицензии после тщательной проверки", - цитирует издание заявление Управления гражданской авиации.

Федеральному агентству расследований поручено возбудить уголовное дело против летчиков, получивших лицензии нечестным путем.

В сентябре ИКАО потребовала приостановить выдачу лицензий на выполнение полетов пакистанским пилотам и призвала пакистанские власти принять неотложные меры по устранению выявленных нарушений в рамках дела о поддельных летных лицензиях.

Решение о проведении расследования в отношении пилотов авиакомпаний, имевших поддельные лицензии на полеты, правительство Пакистана приняло по инициативе министра гражданской авиации Гулама Сарвара Хана после того, как 25 мая он заявил, что 262 из 850 пилотов в стране имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации.

Поводом для этого послужили результаты расследования обстоятельств катастрофы 22 мая в Карачи авиалайнера Airbus A320 компании Pakistan International Airlines. Как было установлено, основной причиной трагедии, которая привела к гибели 97 человек, послужил человеческий фактор: пилоты самолета во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.