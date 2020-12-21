В Госдуме разработают законопроект о зарплатах для родителей

11:32 Источник: Газета.Ru

Депутат Государственной думы России от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал о планах по разработке законопроекта о зарплатах родителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, проект будет предусматривать ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте до 18 лет.

Он отметил, что такая идея была встречена поддержкой со стороны главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, а также членов Общественной палаты РФ и Национального родительского комитета.