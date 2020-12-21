В Госдуме разработают законопроект о зарплатах для родителей
11:32 21.12.2020 Источник: Газета.Ru
Депутат Государственной думы России от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал о планах по разработке законопроекта о зарплатах родителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, проект будет предусматривать ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте до 18 лет.
Он отметил, что такая идея была встречена поддержкой со стороны главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, а также членов Общественной палаты РФ и Национального родительского комитета.
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