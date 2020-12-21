Московский клуб Pravda может быть временно закрыт за нарушение антиковидных мер
11:21 21.12.2020
Ночной клуб Pravda в Москве может быть закрыт на 90 суток в связи с выявленными нарушениями масочно-перчаточного режима. По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергея Михайлова, проблемы в клубе были обнаружены в ходе одного из специальных рейдов, которые сейчас проводятся в столице для обеспечения безопасности посетителей. «В Москве был проведен рейд в ночном клубе Pravda по адресу ул. Правды, дом 24, строение 3, где проходил концерт группы Sunsay. На мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования», - сообщил инспектор.
По его данным, итогом выявленных нарушений для юридического лица по ст. 20.6.1 КоАП РФ, может стать штраф до 300 тыс. рублей или приостановление работы заведения на срок до 90 суток.
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