На 83-м году жизни умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский

11:45 Источник: Эхо Москвы

На 83-м году жизни умер писатель, драматург, автор книг для детей Александр Курляндский. Об этом «Эху» сообщили его близкие, не уточнив причины смерти. Курляндский был одним из создателей знаменитого советского мультсериала «Ну, погоди».