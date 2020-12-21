Пункт обогрева развернули в Саратове, где более 14 тысяч человек остались без тепла
12:05 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пункт обогрева развернули в Саратове, где из-за аварии на теплосетях более 14 тысяч человек остались без тепла в 12-градусный мороз, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона.
"На месте работают две ремонтные бригады и семь единиц техники саратовского филиала "Т Плюс". Развернут оперативный штаб и пункт обогрева", - сказала собеседница агентства, уточнив, что штаб представляет собой обогреваемый купол, он установлен на улице Тверской.
В понедельник на сетях ПАО "Т Плюс" произошла аварийная ситуация, в результате которой на 120 объектах, из которых 101 - это многоквартирные дома, отключено отопление. В данных домах проживают 14 647 человек. Также в зону отключения входят три школы и три детских сада.
В настоящее время идет переподключение источников теплоснабжения на резервные схемы для того, чтобы обогревать дома до ликвидации аварии.
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