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НОВОСТИ

В Дании решили эксгумировать норок, зараженных COVID-19

12:20 21.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Дании решили эксгумировать заражённых COVID-19 норок. Парламент страны распорядился выкопать их, а затем сжечь. Своё решение власти пояснили попыткой свести к минимуму риск заражения.

Ранее специалисты обнаружили, что тушки стали проступать на поверхность, их выталкивают газы. Многие жители и политики говорят о надвигающейся экологической катастрофе, а журналисты окрестили погибших животных «зомби-норками».

С 4 ноября в Дании было уничтожено почти 15,5 миллиона норок, которые оказались потенциально опасными с точки зрения распространения мутировавшего коронавируса, напоминает РИА Новости.  Говорит Москва

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