Путин проведет видеоконференцию по меморандуму между Центром им. Гамалеи и AstraZeneca
12:32 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию по подписанию меморандума о намерениях и между НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca по вакцине против коронавируса. Об этом журналистам рассказал в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент в Кремле работает, в ситуационном центре Кремля он совсем скоро начнет видеоконференцию. Приурочена она будет к достаточно важному событию - к подписанию меморандума о намерениях между НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и компанией AstraZeneca", - сказал Песков.
"Речь идет о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавирусной инфекции", - добавил Песков, уточнив, что в этом процессе также участвуют РФПИ и компания "Р-Фарм".
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