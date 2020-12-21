В России за сутки выявили 29 350 случаев заражения коронавирусом, это максимум за пандемию
13:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 29 350, это новый максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных достигло 2 877 727, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост, по данным штаба, не превышает 1%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,3%), Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Кемеровской области, Новосибирской области (0,6%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 752 в Санкт-Петербурге, 1 523 - в Московской области, 501 - в Нижегородской области, 396 - в Свердловской области, 394 - в Псковской области.
В настоящее время в России болеют 531 014 человек.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 19 705. Всего уже выздоровели 2 295 362 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся снизилась до уровня 79,8% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны по выздоровлению 1 870 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 155 - в Московской области, 511 - в Хабаровском крае, 461 - в Нижегородской области, 416 - в Красноярском крае.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 493 против 511 днем ранее, до 51 351. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) при этом снизилась до уровня 1,78%, следует из данных штаба.
За сутки скончались 77 пациентов в Санкт-Петербурге, по 19 - в Пермской крае и Ульяновской области, по 16 - в Воронежской, Нижегородской, Иркутской областях и Красноярском крае.
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