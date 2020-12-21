Песков назвал санкции против "Северного потока- 2" одним из элементов гибридной войны

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением российского бизнесмена Олега Дерипаски и назвал санкции против "Северного потока- 2" одним из элементов гибридной войны.

"В целом, с ним [с Дерипаской] можно согласиться. Это, действительно, разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", - сказал Песков. "Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - добавил он.