РФ решительно отрицает причастность к хакерским атакам в США - Песков
13:20 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".
НОВОСТИ
- 13:05 21.12.2020
- Песков назвал санкции против "Северного потока- 2" одним из элементов гибридной войны
- 13:00 21.12.2020
- В России за сутки выявили 29 350 случаев заражения коронавирусом, это максимум за пандемию
- 12:32 21.12.2020
- Путин проведет видеоконференцию по меморандуму между Центром им. Гамалеи и AstraZeneca
- 12:20 21.12.2020
- В Дании решили эксгумировать норок, зараженных COVID-19
- 12:15 21.12.2020
- На съезде политологов обсудят устойчивость политической системы России
- 12:05 21.12.2020
- Пункт обогрева развернули в Саратове, где более 14 тысяч человек остались без тепла
- 12:00 21.12.2020
- На 83-м году жизни умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский
- 11:32 21.12.2020
- В Госдуме разработают законопроект о зарплатах для родителей
- 11:30 21.12.2020
- En+ Group начал поставлять «зеленые» сертификаты согласно международным стандартам
- 11:21 21.12.2020
- Московский клуб Pravda может быть временно закрыт за нарушение антиковидных мер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать