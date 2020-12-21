РФ решительно отрицает причастность к хакерским атакам в США - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".