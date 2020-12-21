Большинство россиян хотят получать пенсию 30–45 тысяч рублей - исследование
13:32 21.12.2020 Источник: Коммерсант.ru
очти половина россиян считает, что пенсия должна быть на уровне 45 тыс. руб., следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir. Больше 29% респондентов сказали, что им бы хватило 30 тыс.
Опрос проводился в ноябре. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек. Результаты приводит «РИА Новости».
Какую пенсию хотят получать россияне: 45 тыс. руб.— 46,6%; 30 тыс. руб.— 29,1%; больше 45 тыс. руб.— 22,1%; 25 тыс. руб.— 1%. В Москве 44% респондентов сказали, что им хватило бы пенсии в 45 тыс. руб. 38,5% считают, что пенсия должна превышать эту сумму.
В реальности респонденты получают или планируют получать пенсию уровнем ниже. 52,3% сказали, что она составит или составляет около 15 тыс. руб. Коммерсантъ
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