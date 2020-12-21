Цена нефти Brent вновь опустилась ниже $50 за баррель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается почти на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигла отметки в 49,68 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки на 12:54 мск.

В свою очередь нефть марки WTI дешевеет на 4,91%, достигая 46,82 доллара за баррель.