Цена нефти Brent вновь опустилась ниже $50 за баррель
14:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается почти на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигла отметки в 49,68 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки на 12:54 мск.
В свою очередь нефть марки WTI дешевеет на 4,91%, достигая 46,82 доллара за баррель.
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