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Для возобновления сообщения с Британией будет введен европейский санитарный протокол

14:12 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны намерены согласовать в ближайшие часы санитарный протокол для возобновления пассажирского потока из Великобритании. Об этом в понедельник сообщил французский министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

"В ближайшие часы на европейском уровне мы согласуем надежный санитарный протокол для возобновления потоков из Великобритании", - отметил он. По его словам, приоритетом остается "здоровье граждан".

В свою очередь во французской Национальной федерации автомобильного транспорта (FNTR) назвали "катастрофической" ситуацию с водителями грузовиков, которые не могут покинуть территорию Великобритании из-за решения ряда европейских стран ограничить транспортное сообщение с королевством.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

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