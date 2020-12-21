США за год на 15% нарастили присутствие своих кораблей и самолетов у границ России - Шойгу

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в 2020 году нарастили присутствие своих боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ на 15%. Об этом заявил в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ. <...> На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ", - сказал он.