Минобороны РФ завершило обустройство военной базы на острове Земля Александры - Шойгу
15:12 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная база на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа полностью построена и обустроена. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии российского военного ведомства.
"На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты", - сказал Шойгу в понедельник.
По его словам, на базе построены 334 здания и сооружения. "Взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до трех с половиной километров", - отметил он.
Кроме того, в Тикси введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка для 300 военнослужащих соединения ПВО, сообщил Шойгу.
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