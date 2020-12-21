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Минобороны РФ завершило обустройство военной базы на острове Земля Александры - Шойгу

15:12 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа полностью построена и обустроена. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии российского военного ведомства.

"На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты", - сказал Шойгу в понедельник.

По его словам, на базе построены 334 здания и сооружения. "Взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до трех с половиной километров", - отметил он.

Кроме того, в Тикси введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка для 300 военнослужащих соединения ПВО, сообщил Шойгу.

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