В Берлине заявили, что власти Белоруссии "растеряли всю легитимность"
15:32 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ считает, что руководство Белоруссии потеряло всякую легитимность. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
"Несмотря на масштабные репрессии, вчера тысячи белорусов мирно и мужественно митинговали за свои демократические права и изменения в стране", - утверждала она. "Режим растерял всякую легитимность тем, что неделю за неделей предает демократическую идею. Высшей целью режима, как кажется, является сохранение власти любой ценой", - сказала Деммер. Она напомнила, что в минувший четверг ЕС принял новый пакет санкций в отношении компаний и лиц, ответственных, по его мнению, за насилие в Белоруссии.
В кабмине ФРГ снова призвали к проведению "честных и свободных новых выборов". "Правительство ФРГ по-прежнему находится на стороне белорусского народа", - заявила Деммер.
В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов.
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