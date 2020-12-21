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НОВОСТИ

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Великобританию на неделю, вернет стоимость билетов

16:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы в Лондон на неделю. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Аэрофлот" отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на 7 дней. Отмена произведена в соответствии с решением штаба правительства", - сказал он.

Возврат средств за авиабилеты будет произведен в полном объеме, добавил Демин.

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