Главы фракций Госдумы вошли в состав Госсовета

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители политических фракций Госдумы вошли в обновленный состав Государственного совета РФ. Об этом говорится в указе, подписанном в понедельник президентом России Владимиром Путиным.

Согласно тексту, в состав Госсовета, который формируется теперь на основании отдельного федерального закона, вошли руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Согласно закону о Госсовете, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, однако они не входят в него автоматически. По должности в состав совета вошли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.