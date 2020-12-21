Главы фракций Госдумы вошли в состав Госсовета
16:12 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители политических фракций Госдумы вошли в обновленный состав Государственного совета РФ. Об этом говорится в указе, подписанном в понедельник президентом России Владимиром Путиным.
Согласно тексту, в состав Госсовета, который формируется теперь на основании отдельного федерального закона, вошли руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Согласно закону о Госсовете, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, однако они не входят в него автоматически. По должности в состав совета вошли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
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