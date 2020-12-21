Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" планируется устанавливать на перспективные ракетные комплексы - Путин
16:32 21.12.2020 Источник: Интерфакс
Новое российское стратегическое оружие - гиперзвуковой боевой блок "Авангард" - планируется устанавливать на перспективные ракетные комплексы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас появились вооружения, которых в мире нет. Это, прежде всего, конечно, имеется в виду гиперзвуковое оружие. Вот мы сейчас разрабатываем планы как со "Стилетов", на которых "Авангард" размещается, перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы - боевой маневрирующий блок", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.
"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".
МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.
Россия продолжает развертывание "Авангардов", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ.
"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.
В декабре прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами".
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