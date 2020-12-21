Посол США в России Джон Салливан прокомментировал «НГ» закрытие консульств в Екатеринбурге и Владивостоке

17:00 Источник: НГ-Online

«Ваши читатели уже увидели новость о том, что Соединенные Штаты приняли трудное решение закрыть наше генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Это решение не было принято легко. Эти действия являются частью наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипмиссии США в Российской Федерации.

Посольство США в Москве продолжит выполнение нашей важной миссии по оказанию поддержки гражданам США, которые живут и работают в России, и тем, кто приезжает в Россию в качестве туристов, а также продолжит продвигать внешнеполитические интересы Соединенных Штатов и поддерживать наши отношения с правительством РФ и российским народом», - сказал посол США в России Джон Салливан в рамках большого интервью главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову.