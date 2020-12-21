Чешские археологи объявили, что нашли гвоздь с креста, на котором был распят Иисус Христос
17:05 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель группы археологов из Чехии Иржи Шинделарж сообщил в понедельник журналистам, что в средневековом монастыре старинного города Милевско на юге страны обнаружена часть гвоздя с креста, на котором был распят Иисус Христос.
"Во время обследования древних монастырских стен нами была обнаружена тщательно скрытая в них ниша, - рассказал он. - В ней была найдена дароносица, в который находился кусок кованного гвоздя длиной шесть сантиметров. Речь идет об одном из гвоздей, которым к кресту во время распятия был прибит Иисус Христос".
В дароносице, которая, как установили ученые, была выполнена из ценных сортов дерева не позже первой половины пятого века, находилась также золотая табличка, на которой выбиты заглавные латинские буквы IR, что означает Iesus Rex - "Король Иисус". Таким образом, по словам археолога, в Средневековье обозначались христианские реликвии, связанные с земной жизнью Сына Божьего.
"Находка в Милевском монастыре представляет собой чрезвычайно важное открытие с точки зрения науки и христианской религии. Ею сразу же заинтересовались иерархи католической Церкви. Ее культурную и историческую стоимость невозможно переоценить", - отметил археолог.
По его словам, ученые в ближайшие месяцы продолжат лабораторные исследования святыни. Ожидается, что затем она будет объявлена культурным достоянием Чехии и передана в один из костелов республики, где ей смогут поклониться верующие.
Монастырь в городе Милевско является старейшим на юге Чехии. В нем хранились, в частности, святыни, доставленные в Европу участниками крестовых походов из Палестины. Он был разорен во время Гуситских войн (1419-1434). Предполагается, что именно в этот период гвоздь с распятия Христа был укрыт в тайнике его мощных стен.
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