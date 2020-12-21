Синьцзян открыт для иностранных делегаций и проверок соблюдения прав человека - власти
17:20 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР приветствует прибытие в регион делегаций иностранных дипломатов для ознакомления с ситуацией с правами человека. Об этом в понедельник на специальном брифинге заявил замглавы отдела пропаганды партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Сюй Гуйсян.
"Мы приветствуем визиты в Синьцзян работающих в Китае дипломатов, представляющих постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также государств Европейского союза. Мы призываем их посетить Синьцзян и ознакомиться с ситуацией в регионе", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По его мнению, публикации иностранных СМИ об использовании властями Синьцзяна принудительного труда являются ложными. "Все трудящиеся Синьцзяна являются частью большой массы трудящихся Китая. Они защищены законодательством КНР. Независимо от того, говорим ли мы о трудящихся в Синьцзяне или же в других частях страны, они имеют право на отдых, каникулы, безопасность на производстве, а также на другие формы социальной защиты", - сказал он.
"Условия их труда соответствуют национальному законодательству, а также международным стандартам в этой сфере и в области прав человека", - добавил представитель властей.
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