Посол Джон Салливан: К сожалению, список вопросов, по которым у нас наблюдается противостояние, стал длиннее, яма стала глубже…

17:30 Источник: НГ-Online

«Я приехал сюда год назад с заданием президента Трампа делать все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией, и я уже приводил слова моего бывшего начальника Рекса Тиллерсона, который в марте 2017 года первый раз приехал в Москву в качестве государственного секретаря США. На пресс-конференции, где Тиллерсон присутствовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он сказал, что мы достигли низшей точки в американо-российских отношениях с момента окончания холодной войны, что мы находимся в яме и надо прекратить рыть эту яму дальше. И что нам надо вместе работать в тех областях, где это возможно, но что США будут защищать свои ценности, своих союзников и партнеров и противостоять России там, где это необходимо. Мы так и сделали. К сожалению, список вопросов, по которым у нас наблюдается противостояние, стал длиннее, яма стала глубже», - сказал посол США в России Джон Салливан в рамках большого интервью главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову.