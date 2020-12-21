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Посол Салливан рассказал «НГ», какие средства использовал Китай для достижения своего процветания

17:45 21.12.2020 Источник: НГ-Online

«Тому, что Китай достиг такого процветания, можно только радоваться. Но за последние 10 лет пришло понимание того, – и мы слышали самые решительные заявления государственного секретаря Помпео по этому поводу, – какие средства были выбраны Китаем для достижения этого процветания; а к этим средствам относились действия по подрыву Соединенных Штатов и участию в крупномасштабной краже объектов интеллектуальной собственности, незаконной передаче технологий, недобросовестной конкуренции и т.д. И все это было спланировано. Президент весьма решительно высказывался по этому вопросу, равно как и мой друг и коллега Боб Лайтхайзер, торговый представитель США. Еще больше эту ситуацию осложнил подъем вооруженных сил Китая, особенно ядерных сил, рост которых идет очень быстрыми темпами и которые действительно представляют угрозу для США. Причем не только для США, но и для наших союзников и партнеров, а также, я бы сказал, и для России», - сказал посол США в России Джон Салливан в рамках большого интервью главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову.

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