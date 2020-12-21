Израиль закрывает въезд для иностранцев и вводит спецкарантин для граждан
17:55 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.
"Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие, о закрытии неба Государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев - такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома", - распространила высказывания премьера его канцелярия.
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