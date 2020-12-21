В Бундестаге призвали освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа
19:20 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Бундестага, за исключением членов фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), создали специальную рабочую группу с целью освобождения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в понедельник сообщило агентство ДПА со ссылкой на заявление парламентариев, поступившее в его распоряжение.
"В качестве совместной инициативы членов всех демократических парламентских групп в Бундестаге Германии мы хотим послать четкий сигнал, направленный на защиту свободы выражения мнений и свободы прессы, которым угрожает экстрадиция Джулиана Ассанжа", - отмечается в заявлении представителей фракции Левой партии (ЛП), Свободной демократической партии (СвДП), фракции блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге. При этом экстрадиция Ассанжа в США, как указывается в документе, не должна быть проведена.
"Процесс экстрадиции имеет прецедентный характер для журналистов во всем мире", - подчеркивается в заявлении. "Независимо от того, как вы относитесь к политическим взглядам Ассанжа, само собой разумеющимся должно быть отстаивание справедливого судебного разбирательства и защиты его гражданских прав", - заметил депутат от ХДС Франк Хайнрих. В свою очередь представитель СвДП Биджан Джир-Сарай охарактеризовал состояние здоровья Ассанжа как "крайне опасное", что, по его мнению, является основанием для освобождения из тюрьмы по медицинским показаниям.
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