Глава Минюста США утверждает, что ответственность за кибератаку на правительство несет РФ
20:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр юстиции США Уильям Барр утверждал в понедельник, что ответственность за нынешнюю масштабную кибератаку на сети американского правительства несет Россия.
На пресс-конференции в американском Минюсте журналисты попросили прокомментировать министра ситуацию с масштабной кибератакой на компьютерные сети американского правительства. "Я согласен с оценкой госсекретаря [США Майкла] Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал он.
Шеф американской дипломатии в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия.
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