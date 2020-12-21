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Глава Минюста США утверждает, что ответственность за кибератаку на правительство несет РФ

20:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр юстиции США Уильям Барр утверждал в понедельник, что ответственность за нынешнюю масштабную кибератаку на сети американского правительства несет Россия.

На пресс-конференции в американском Минюсте журналисты попросили прокомментировать министра ситуацию с масштабной кибератакой на компьютерные сети американского правительства. "Я согласен с оценкой госсекретаря [США Майкла] Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал он.

Шеф американской дипломатии в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия.

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