ЦБ фиксирует рост обращений россиян за реструктуризацией кредитов
20:40 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне в период с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тысяч обращений о реструктуризации кредитов, это на 5,6 тысяч больше, чем за предыдущие две недели. Об этом говорится в сообщении пресс- службы регулятора.
"Граждане с 3 по 16 декабря направили в банки 60,4 тысяч обращений об изменении условий кредитных договоров, что на 5,6 тысяч больше, чем за предыдущие две недели. Число заявок от предпринимателей, наоборот, сократилось - до 3,4 тысяч против 4,1 тысяч за предыдущий период. При этом доля реструктурированных кредитов бизнеса в общем количестве одобренных заявок по-прежнему составляет 90%", - отмечается в сообщении.
Всего за период с 20 марта по 16 декабря банки реструктурировали бизнесу 94,2 тысяч кредитов на общую сумму около 840 млрд рублей, гражданам - более 1,7 млн кредитов на сумму 845 млрд рублей.
Также с марта банки предоставили ипотечные каникулы по 14,8 тысячам заявлений на сумму более 39 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет порядка 99% от общего количества одобренных заявок, уточнили в ЦБ. При этом кредитные организации отказали в каникулах по 13,9 тысячам требований. Основная причина попрежнему - непризнание нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышение максимального размера кредита, добавили в регуляторе.
Вместе с тем после завершения срока подачи заявлений на реструктуризацию в рамках федерального закона, предусматривающего кредитные каникулы в случае падения доходов из-за пандемии, количество аннулированных требований о кредитных каникулах изза неподтверждения заемщиками факта снижения дохода продолжает сокращаться. Так, по данным ЦБ, за последние две недели системно значимые банки аннулировали всего 70 требований на сумму 94 млн рублей. Общий объем аннулированных системно значимыми банками кредитных каникул на 16 декабря составил 11,5 млрд рублей по 34,6 тысячам требований.
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