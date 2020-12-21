В США Санта-Клаус застрял в линиях электропередачи

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Санта-Клаус застрял в линиях электропередачи в США. Инцидент произошёл в городке Рио-Линда в штате Калифорния.

Как сообщает местная пресса, американец решил создать атмосферу праздника и порадовать местных жителей. Мужчина, переодевшись в Санта-Клауса, сделал несколько кругов на параплане и запутался в проводах.

В местной полиции рассказали, что волшебник не пострадал, пожарные помогли ему спуститься вниз. «Оказалось, что Санта просто пытался немного повеселиться до наступления праздника», — говорится в сообщении. Говорит Москва