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Главе МЧС России Зиничеву присвоено звание генерала армии

22:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник присвоил своим указом главе МЧС России Евгению Зиничеву звание генерала армии.

"Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу", - говорится в указе президента.

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