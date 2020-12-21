Главе МЧС России Зиничеву присвоено звание генерала армии
22:00 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в понедельник присвоил своим указом главе МЧС России Евгению Зиничеву звание генерала армии.
"Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу", - говорится в указе президента.
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