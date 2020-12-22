Провести новогодние каникулы за границей планирует лишь 1% россиян - опрос
07:30 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Пандемия коронавируса существенно изменила личные новогодние планы россиян. В частности, только 1% наших соотечественников собираются провести новогодние каникулы за границей. При этом 60% вообще откажутся от каких-либо поездок и останутся дома", - сообщили в "Открытии".
Большинство тех, кто планирует остаться дома, живут на Дальнем Востоке (70%) и в Сибири (68%). В Москве и Московской области оставаться дома на новогодние праздники планируют лишь 48%, свидетельствуют результаты опроса.
18% респондентов собираются провести новогодние праздники за пределами дома, но в родном городе или пригороде. Отправиться на Новый год на малую родину, чтобы проведать родных и близких, хотят 11% россиян. Наиболее часто такой вариант выбирали жители Урала (18%), а также Московского региона и Северного Кавказа (по 15%). Еще 7% россиян (и 15% жителей столичного региона) проведут новогодние каникулы на даче, а 2% намерены отправиться на российские горнолыжные курорты.
Банк "Открытие" провел опрос с 14 по 21 декабря по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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