РФ приостановила полеты в Великобританию

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 по 29 декабря из-за выявленного в стране нового штамма инфекции, решение было озвучено в понедельник оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Единственная российская авиакомпания, которая выполняла регулярные рейсы в Великобританию (всего шесть в неделю), "Аэрофлот" со вторника приостановила рейсы по маршруту Москва - Лондон.

Регулярное авиасообщение между странами было прервано в марте на фоне пандемии, возобновить полеты стороны решили с 1 августа. До недавнего времени полеты, кроме "Аэрофлота", выполнял также британский перевозчик British Airways. При этом в Росавиации сообщили, что вводится запрет не только на регулярные рейсы в Великобританию, но и на нерегулярные. Последнее время авиакомпании выполняют в страны, с которыми не возобновлены регулярные полеты, так называемые грузопассажирские рейсы: они были введены как альтернатива вывозным рейсам, билеты на них могли приобрести только те группы граждан, которым разрешен въезд на территорию принимающей страны.

Однако, как следует из текста телеграммы Росавиации, направленной в авиакомпании, между Москвой и Лондоном допускается выполнение единичных рейсов бизнес-авиации. "Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из РФ и обратно в указанный период (до 29 декабря - прим. ТАСС) будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу", - говорится в телеграмме.

О новой разновидности коронавируса Минздрав Великобритании сообщил 14 декабря в связи с активным его распространением на юго-востоке Англии. Специалисты ВОЗ выявили мутацию в Соединенном Королевстве еще в сентябре, а позднее обнаружили ее в Австралии, Дании, Италии и Нидерландах. Со всеми этими странами регулярное пассажирское авиасообщение на данный момент закрыто, но, например, в Италию ряд российских перевозчиков выполняет грузопассажирские рейсы. По предварительным данным, новая разновидность вируса на 70% более заразна, чем предыдущие.

На фоне этих новостей страны еще на выходных стали закрывать авиасообщение с Великобританией. Так, к утру понедельника такое решение приняли больше 20 стран на разный срок. Так, например, Франция, Норвегия и Хорватия приостановили все транспортное сообщение на 48 часов, Канада на 72 часа; Германия, Нидерланды, Латвия, Литва объявили о приостановке до конца года, Италия и Финляндия - до начала января, Болгария - до конца января. Также решение приостановить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией приняли Испания, Австрия, Аргентина, Колумбия, Марокко, Чехия, Швейцария, Греция, Кипр, Португалия, Саудовская Аравия, Иран и Словакия.