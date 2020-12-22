0
0
163
НОВОСТИ

Украинская прокуратура наложила арест на 32 судна из-за заходов в порты Крыма

09:20 22.12.2020 Источник: Известия

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 32 судна из-за заходов в порты полуострова. Об этом в понедельник, 21 декабря, говорится на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда в Крым. Ведомство намерено передать данные в украинское бюро Интерпола с целью объявления в розыск нарушителей. Другим странам будут направлены запросы с целью фактического ареста упомянутых судов.

Об их принадлежности конкретных данных не приводится. В сообщении уточняется, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, за которые грозит уголовная ответственность.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 22.12.2020
Признаки хронического истощения обнаружены у 75% российских учителей - исследование
0
46
10:30 22.12.2020
Андрей Воробьев: Нужно как можно скорее вернуться к экономическому росту
0
49
10:28 22.12.2020
В VII метапредметной олимпиаде "Московский учитель" участвовало рекордное количество педагогов
0
46
10:20 22.12.2020
Закон против поддерживающих иностранные санкции принят в Никарагуа
0
69
10:05 22.12.2020
В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год
0
98
10:00 22.12.2020
Посол в США Антонов прокомментировал новые санкции против РФ
0
104
09:56 22.12.2020
Бюджетные заимствования – ситуация для московской экономики вполне привычная, уверен глава МТПП Платонов
0
99
09:32 22.12.2020
Сторонники Трампа намерены провести его альтернативную инаугурацию
0
153
09:05 22.12.2020
РФ приостановила полеты в Великобританию
0
155
09:00 22.12.2020
США запретили покупку американских технологий ряду структур РФ и Китая
0
183

Возврат к списку