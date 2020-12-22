Украинская прокуратура наложила арест на 32 судна из-за заходов в порты Крыма

09:20 Источник: Известия

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 32 судна из-за заходов в порты полуострова. Об этом в понедельник, 21 декабря, говорится на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда в Крым. Ведомство намерено передать данные в украинское бюро Интерпола с целью объявления в розыск нарушителей. Другим странам будут направлены запросы с целью фактического ареста упомянутых судов.

Об их принадлежности конкретных данных не приводится. В сообщении уточняется, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, за которые грозит уголовная ответственность. Известия